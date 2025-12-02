Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о процессе по делу Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
18:36 02.12.2025 (обновлено: 18:55 02.12.2025)
Источник рассказал о процессе по делу Долиной
Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи... РИА Новости, 02.12.2025
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде.
Выступая сегодня на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем.
"Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.
Ранее защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России, сообщила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко. В пресс-службе Верховного суда РФ РИА Новости подтвердили, что жалоба поступила.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль прошлого года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде
