Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ФГБУ "Морспасслужба" с фрахтователя и владельца соответственно танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и со страховых компаний "Абсолют страхование" и ВСК в общей сложности 404,3 миллиона рублей убытков.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков ООО "Каматрансойл", владельца "Волгонефти-212", ЗАО "Волгатранснефть", владельца "Волгонефти-239", и обоих страховщиков на решение арбитражного суда Краснодарского края , после чего оно вступило в законную силу.

Первая инстанция взыскала около 201 миллиона рублей с "Абсолют страхования", свыше 199 миллионов рублей с ВСК, около 2,7 миллиона рублей с ООО "Кама Шиппинг", фрахтователя "Волгонефти-212", и около 1,7 миллиона рублей с ЗАО "Волгатранснефть".

"Морспасслужба" в январе обратилась в суд с этим иском о взыскании с ответчиков своих расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Первая инстанция удовлетворила исковые требования частично.

В мае представители компаний-судовладельцев "Каматрансойл" и "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллиона рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.