Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами - РИА Новости, 02.12.2025
17:21 02.12.2025
Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами
Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами - РИА Новости, 02.12.2025
Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ФГБУ "Морспасслужба" с фрахтователя и владельца... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
ростов-на-дону
керченский пролив
краснодарский край
ростов-на-дону
Новости
происшествия, керченский пролив, краснодарский край, ростов-на-дону
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Ростов-на-Дону
Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами

Арбитраж поддержал взыскание более 404,3 млн рублей по делу о ЧП с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ФГБУ "Морспасслужба" с фрахтователя и владельца соответственно танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и со страховых компаний "Абсолют страхование" и ВСК в общей сложности 404,3 миллиона рублей убытков.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков ООО "Каматрансойл", владельца "Волгонефти-212", ЗАО "Волгатранснефть", владельца "Волгонефти-239", и обоих страховщиков на решение арбитражного суда Краснодарского края, после чего оно вступило в законную силу.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря
15 июля, 07:06
Первая инстанция взыскала около 201 миллиона рублей с "Абсолют страхования", свыше 199 миллионов рублей с ВСК, около 2,7 миллиона рублей с ООО "Кама Шиппинг", фрахтователя "Волгонефти-212", и около 1,7 миллиона рублей с ЗАО "Волгатранснефть".
"Морспасслужба" в январе обратилась в суд с этим иском о взыскании с ответчиков своих расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Первая инстанция удовлетворила исковые требования частично.
В мае представители компаний-судовладельцев "Каматрансойл" и "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллиона рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
23 апреля, 03:51
 
ПроисшествияКерченский проливКраснодарский крайРостов-на-Дону
 
 
