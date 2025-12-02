Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059273981.html
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега - РИА Новости, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
Суд приговорил бывшего начальника управления экологии Солнечногорска Сергея Борисова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в более чем 1,5 миллиона за... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:48:00+03:00
2025-12-02T16:48:00+03:00
происшествия
солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
сергей борисов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251202/aktivy-2059090437.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059003074.html
солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, солнечногорск, россия, московская область (подмосковье), сергей борисов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Борисов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега

В Солнечногорске экс-чиновнику дали восемь лет за взятку за утилизацию снега

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника управления экологии Солнечногорска Сергея Борисова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в более чем 1,5 миллиона за утилизацию снега, сообщили в прокуратуре Подмосковья.
Солнечногорске экс-начальник управления экологии и административно-технического надзора осужден за получение взятки в особо крупном размере за утилизацию снега... Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД
Вчера, 05:26
Согласно сообщению в Telegram-канале СК РФ, следствием и судом установлено, что с декабря 2021 по январь 2022 года мужчина, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку от индивидуального предпринимателя в размере более 1,5 миллиона рублей за предоставление разрешения на складирование и утилизацию снега на земельном участке близи деревни Шемякино вопреки ранее введенному запрету на указанные действия в этой местности.
"Своими преступными действиями подсудимый причинил ущерб окружающей среде и подорвал авторитет муниципальной службы. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.
Также Борисов на 5 лет лишен права занимать должности в органах власти, а его имущество, эквивалентное по стоимости сумме полученной взятки, будет конфисковано в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки
1 декабря, 18:01
 
ПроисшествияСолнечногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей БорисовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала