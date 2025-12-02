В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника управления экологии Солнечногорска Сергея Борисова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в более чем 1,5 миллиона за утилизацию снега, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"В Солнечногорске экс-начальник управления экологии и административно-технического надзора осужден за получение взятки в особо крупном размере за утилизацию снега... Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram -канале прокуратуры.

Согласно сообщению в Telegram-канале СК РФ, следствием и судом установлено, что с декабря 2021 по январь 2022 года мужчина, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку от индивидуального предпринимателя в размере более 1,5 миллиона рублей за предоставление разрешения на складирование и утилизацию снега на земельном участке близи деревни Шемякино вопреки ранее введенному запрету на указанные действия в этой местности.

"Своими преступными действиями подсудимый причинил ущерб окружающей среде и подорвал авторитет муниципальной службы. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.

Также Борисов на 5 лет лишен права занимать должности в органах власти, а его имущество, эквивалентное по стоимости сумме полученной взятки, будет конфисковано в доход государства.