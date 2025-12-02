https://ria.ru/20251202/sud-2059273981.html
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега - РИА Новости, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
Суд приговорил бывшего начальника управления экологии Солнечногорска Сергея Борисова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в более чем 1,5 миллиона за... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:48:00+03:00
2025-12-02T16:48:00+03:00
2025-12-02T16:48:00+03:00
происшествия
солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
сергей борисов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251202/aktivy-2059090437.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059003074.html
солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, россия, московская область (подмосковье), сергей борисов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Борисов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
В Солнечногорске экс-чиновнику дали восемь лет за взятку за утилизацию снега
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника управления экологии Солнечногорска Сергея Борисова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в более чем 1,5 миллиона за утилизацию снега, сообщили в прокуратуре Подмосковья.
"В Солнечногорске
экс-начальник управления экологии и административно-технического надзора осужден за получение взятки в особо крупном размере за утилизацию снега... Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ
(получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram
-канале прокуратуры.
Согласно сообщению в Telegram-канале СК
РФ, следствием и судом установлено, что с декабря 2021 по январь 2022 года мужчина, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку от индивидуального предпринимателя в размере более 1,5 миллиона рублей за предоставление разрешения на складирование и утилизацию снега на земельном участке близи деревни Шемякино вопреки ранее введенному запрету на указанные действия в этой местности.
"Своими преступными действиями подсудимый причинил ущерб окружающей среде и подорвал авторитет муниципальной службы. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.
Также Борисов на 5 лет лишен права занимать должности в органах власти, а его имущество, эквивалентное по стоимости сумме полученной взятки, будет конфисковано в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.