Рейтинг@Mail.ru
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059257806.html
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ - РИА Новости, 02.12.2025
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
Чертановский суд Москвы рассматривает иск прокурора о конфискации имущества бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:00:00+03:00
2025-12-02T16:00:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20251202/izyatie-2059164152.html
мурманская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ

Прокурор требует конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ Якименкова

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассматривает иск прокурора о конфискации имущества бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской области Игоря Якименкова, в том числе гостиницу в Мурманской области, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассматривает антикоррупционный иск заместителя прокурора Москвы к бывшему заместителю начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской области", - сказали в суде.
Прокуратура в иске указывает, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи выявлены явные несоответствия полученным ими доходам. Истец просит суд изъять три помещения, три квартиры, два автомобиля, два здания, земельный участок, гостиничный комплекс в Мурманской области, а также взыскать в доход государства денежные средства в различных валютах.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 19 декабря.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
У экс-замглавы управления ГУМВД Москвы изъяли 113 миллионов рублей
Вчера, 12:24
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала