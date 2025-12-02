https://ria.ru/20251202/sud-2059257806.html
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
2 дек
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассматривает иск прокурора о конфискации имущества бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской области Игоря Якименкова, в том числе гостиницу в Мурманской области, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассматривает антикоррупционный иск заместителя прокурора Москвы к бывшему заместителю начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской области", - сказали в суде.
Прокуратура в иске указывает, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи выявлены явные несоответствия полученным ими доходам. Истец просит суд изъять три помещения, три квартиры, два автомобиля, два здания, земельный участок, гостиничный комплекс в Мурманской области, а также взыскать в доход государства денежные средства в различных валютах.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 19 декабря.