В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассматривает иск прокурора о конфискации имущества бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Москве и Московской области Игоря Якименкова, в том числе гостиницу в Мурманской области, сообщили РИА Новости в суде.

Прокуратура в иске указывает, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи выявлены явные несоответствия полученным ими доходам. Истец просит суд изъять три помещения, три квартиры, два автомобиля, два здания, земельный участок, гостиничный комплекс в Мурманской области, а также взыскать в доход государства денежные средства в различных валютах.