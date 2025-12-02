Рейтинг@Mail.ru
Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета
15:54 02.12.2025
Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета
Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета - РИА Новости, 02.12.2025
Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета
Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии журналистки Юлии Таратуты* с регистрации в квартире, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.12.2025
Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета

Суд в Москве снял журналистку Юлию Таратуту с регистрационного учета

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии журналистки Юлии Таратуты* с регистрации в квартире, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте* Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Суд признал Таратуту* утратившей право пользования жилым помещением", - сказали в суде.
Таратута* заочно арестована и объявлена в международный розыск. Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы.
Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно.
По данным правоохранителей, Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
