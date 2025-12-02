Суд снял журналистку Юлию Таратуту* с регистрационного учета

"Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте* Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Суд признал Таратуту* утратившей право пользования жилым помещением", - сказали в суде.

По данным правоохранителей, Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России