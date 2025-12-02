Рейтинг@Mail.ru
Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059216852.html
Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского
Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского - РИА Новости, 02.12.2025
Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского
Апелляционный суд Кишинева огласит 23 декабря решение по делу бывшего депутата молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:40:00+03:00
2025-12-02T14:40:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
александр нестеровский
евгения гуцул
возрождение
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005927170_0:146:600:484_1920x0_80_0_0_38c4c1ed3d45dab326db37c1a63528ea.jpg
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251128/moldaviya-2058535012.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005927170_0:144:600:594_1920x0_80_0_0_d998be1151c2b200c9909272c78b4833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, александр нестеровский, евгения гуцул, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Александр Нестеровский, Евгения Гуцул, Возрождение, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского

Суд в Молдавии огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского 23 декабря

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Кишинева огласит 23 декабря решение по делу бывшего депутата молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского, заочно приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, сообщил во вторник адвокат политика Анатолий Пител.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции", а также в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Сегодня суд завершил рассмотрение всех ходатайств. Оглашение решения назначено на 23 декабря. Мы считаем, что состав преступления не установлен, и ходатайствуем об оправдании", — приводит слова Пителя сайт Radio Moldova.
По словам Пителя, некоторые доказательства были представлены с нарушениями, а другие не подтверждают совершение какого-либо преступления.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон
28 ноября, 23:57
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияАлександр НестеровскийЕвгения ГуцулВозрождениеSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала