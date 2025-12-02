Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Кишинева огласит 23 декабря решение по делу бывшего депутата молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского, заочно приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, сообщил во вторник адвокат политика Анатолий Пител.

По словам Пителя, некоторые доказательства были представлены с нарушениями, а другие не подтверждают совершение какого-либо преступления.