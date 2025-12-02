Суд в Кишиневе огласит решение по делу оппозиционера Нестеровского

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Кишинева огласит 23 декабря решение по делу бывшего депутата молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского, заочно приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, сообщил во вторник адвокат политика Анатолий Пител.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции", а также в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
"Сегодня суд завершил рассмотрение всех ходатайств. Оглашение решения назначено на 23 декабря. Мы считаем, что состав преступления не установлен, и ходатайствуем об оправдании", — приводит слова Пителя сайт Radio Moldova.
По словам Пителя, некоторые доказательства были представлены с нарушениями, а другие не подтверждают совершение какого-либо преступления.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
