Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Двое осужденных предстанут перед судом за побег из СИЗО в Екатеринбурге и кражу, которую они совершили впоследствии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух осужденных, сбежавших из следственного изолятора... Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала . Беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.

По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. "Вступив между собой сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября 2025 года совершили побег", - рассказали в ведомстве.

Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.

Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову и Черепанову было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов оказывал помощь в поимке Корюкова, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения.