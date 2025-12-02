Рейтинг@Mail.ru
Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059214442.html
Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд
Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд - РИА Новости, 02.12.2025
Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд
Двое осужденных предстанут перед судом за побег из СИЗО в Екатеринбурге и кражу, которую они совершили впоследствии, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:37:00+03:00
2025-12-02T14:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
валерий горелых
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251201/sizo-2058938474.html
екатеринбург
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Дело беглецов из СИЗО Екатеринбурга, залезших в чужой дом, направили в суд

Залезших в чужой дом беглецов из СИЗО Екатеринбурга будут судить

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Двое осужденных предстанут перед судом за побег из СИЗО в Екатеринбурге и кражу, которую они совершили впоследствии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух осужденных, сбежавших из следственного изолятора... Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.
По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. "Вступив между собой сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября 2025 года совершили побег", - рассказали в ведомстве.
Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.
Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову и Черепанову было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов оказывал помощь в поимке Корюкова, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения.
Корюков и Черепанов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о строительстве нового СИЗО в Казани
1 декабря, 14:45
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала