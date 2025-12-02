Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину они не признали. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья в середине ноября приговорил Чанкаева к 5 годам колонии общего режима, Юрова и Варенова – к 4,5. Прокурор требовал им 5,5-6 лет.

Гражданские иски потерпевших - родственников погибших, а также предприятий, которые понесли ущерб, - суд разрешать не стал, разъяснив, что они могут быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор обжаловали защитники фигурантов, также в инстанцию поступило апелляционное представление прокурора, следует из материалов. Подробности жалоб в материалах не отражены.

По версии следствия, Чанкаев, Юров и Варенов занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Они должны были обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также за технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов.

Однако они игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения, о которых им было известно в силу занимаемых должностей, мер к их устранению не принимали. В итоге 9 августа 2023 года на территории производства в одном из помещений, не предназначенном для хранения пороха и пиротехнических изделий, произошел взрыв, погибли девять человек, еще троим причинен тяжкий вред здоровью.

По данным СК , причинен материальный ущерб физическим и юридическим лицам на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.