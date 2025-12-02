Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 02.12.2025
14:07 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059199430.html
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 02.12.2025
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде
Защита и обвинение обжаловали приговор фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек,... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251201/sud-2058947004.html
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде

Защита и обвинение обжаловали приговор фигурантам дела о ЧП в Сергиевом Посаде

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину они не признали. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья в середине ноября приговорил Чанкаева к 5 годам колонии общего режима, Юрова и Варенова – к 4,5. Прокурор требовал им 5,5-6 лет.
Гражданские иски потерпевших - родственников погибших, а также предприятий, которые понесли ущерб, - суд разрешать не стал, разъяснив, что они могут быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.
Приговор обжаловали защитники фигурантов, также в инстанцию поступило апелляционное представление прокурора, следует из материалов. Подробности жалоб в материалах не отражены.
По версии следствия, Чанкаев, Юров и Варенов занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Они должны были обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также за технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов.
Однако они игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения, о которых им было известно в силу занимаемых должностей, мер к их устранению не принимали. В итоге 9 августа 2023 года на территории производства в одном из помещений, не предназначенном для хранения пороха и пиротехнических изделий, произошел взрыв, погибли девять человек, еще троим причинен тяжкий вред здоровью.
По данным СК, причинен материальный ущерб физическим и юридическим лицам на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.
Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.
Согласно официальным судебным документам, имеющимися в распоряжении РИА Новости, более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске
1 декабря, 15:16
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
