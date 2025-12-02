Рейтинг@Mail.ru
Житель Ингушетии получил семь лет за убийство родственника - РИА Новости, 02.12.2025
13:37 02.12.2025
Житель Ингушетии получил семь лет за убийство родственника
Житель Ингушетии получил семь лет за убийство родственника
Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к 7 годам лишения свободы 48-летнего жителя Назрани, совершившего убийство родственника при превышении пределов... РИА Новости, 02.12.2025
Житель Ингушетии получил семь лет за убийство родственника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к 7 годам лишения свободы 48-летнего жителя Назрани, совершившего убийство родственника при превышении пределов необходимой обороны, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура.
По информации надзорного ведомства, в ноябре 2024 года между мужчиной и его родственником у частного домовладения в Назрани произошла ссора. Во время конфликта родственник произвел три выстрела из охотничьего карабина под ноги своему оппоненту. Защищая себя, мужчина нанес родственнику многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался. После этого он похитил его карабин и, пытаясь скрыться, стал стрелять в воздух и угрожать убийством другому родственнику, который подъехал на место происшествия. Кроме того, он выстрелил по его автомобилю, повредив дверь и боковое стекло, а затем уехал с места преступления.
"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 108 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), ч. 1 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
