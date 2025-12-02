Рейтинг@Mail.ru
12:03 02.12.2025
В Подмосковье осудили мужчину, планировавшего поразить самолет дроном
В Подмосковье осудили мужчину, планировавшего поразить самолет дроном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Житель Подмосковья Николай Агопов, совершавший разведку местности близ аэропорта "Внуково" и намеревавшийся дроном поразить самолет, осужден на 9 лет лишения свободы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.
"Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Агапова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ). В суде установлено, что Агапов в августе 2024 года, находясь вблизи международного аэропорта "Внуково" имени. А.Н. Туполева, на камеру мобильного телефона произвел фотографирование местности и посредством мессенджера отправил снимки соучастнику", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным прокуратуры, 20 февраля 2025 года злоумышленник извлек из тайника на старом кладбище Подмосковье дрон с самодельным взрывным устройством. Мужчина перевез его в гараж в Подольске и хранил для поражения самолетов. Однако 24 февраля 2025 года Агопов был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
"Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год", - заявили в прокуратуре.
Также суд взыскал с виновного в доход государства 1 миллион рублей, полученные от продажи автомобиля, используемого им как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПодольск
 
 
