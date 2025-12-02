Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел"

https://ria.ru/20251202/sud-2059147726.html
Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков...
москва
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел
" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова.
"Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья.
Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела".
По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.