Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 02.12.2025 (обновлено: 11:47 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/sud-2059147726.html
Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел"
Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел" - РИА Новости, 02.12.2025
Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел"
Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:33:00+03:00
2025-12-02T11:47:00+03:00
происшествия
москва
мечел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059151324_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_61a57b5ee5660c60927d50c686462271.jpg
https://ria.ru/20251127/uscherb-2057958166.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059151324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_069d086c138ac0885029622ece23371a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мечел
Происшествия, Москва, Мечел
Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел"

С экс-топ-менеджеров "Мечела" взыскали 560 млн руб и освободили их от наказания

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОглашение приговора бывшим топ-менеджерам компании "Мечел", обвиняемым в хищении более 15 миллионов акций "Мечела" на 560 миллионов рублей, в Мещанском суде Москвы. 2 декабря 2025
Оглашение приговора бывшим топ-менеджерам компании Мечел, обвиняемым в хищении более 15 миллионов акций Мечела на 560 миллионов рублей, в Мещанском суде Москвы. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора бывшим топ-менеджерам компании "Мечел", обвиняемым в хищении более 15 миллионов акций "Мечела" на 560 миллионов рублей, в Мещанском суде Москвы. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова.
"Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья.
Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела".
По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
27 ноября, 11:41
 
ПроисшествияМоскваМечел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала