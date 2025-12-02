Суд взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела".