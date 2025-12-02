Рейтинг@Mail.ru
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.12.2025
11:13 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059141217.html
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.12.2025
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* (признан в РФ иностранным агентом) в иске к Минюсту РФ, в котором он оспаривал свой статус иноагента, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:13:00+03:00
2025-12-02T11:13:00+03:00
россия
москва
https://ria.ru/20251128/putin-2058443233.html
россия
москва
россия, москва
Россия, Москва
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента

Суд отказался снять статус иноагента с демографа Ракши

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* (признан в РФ иностранным агентом) в иске к Минюсту РФ, в котором он оспаривал свой статус иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Замоскворецкий районный суд Москвы решил в удовлетворении исковых требований Ракши А.И.* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов, отказать", - говорится в сообщении.
В инстанции добавили, что с иском в суд Ракша* обратился в сентябре.
В реестр иностранных агентов его внесли в мае.
Как тогда сообщал Минюст, Ракша* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в распространении сообщений и материалов организации, признанной нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов
28 ноября, 17:30
 
