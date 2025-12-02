Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* (признан в РФ иностранным агентом) в иске к Минюсту РФ, в котором он оспаривал свой статус иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Замоскворецкий районный суд Москвы решил в удовлетворении исковых требований Ракши А.И.* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов, отказать", - говорится в сообщении.

В инстанции добавили, что с иском в суд Ракша* обратился в сентябре.

В реестр иностранных агентов его внесли в мае.

Как тогда сообщал Минюст, Ракша* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в распространении сообщений и материалов организации, признанной нежелательной в РФ , распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.