Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.12.2025
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* (признан в РФ иностранным агентом) в иске к Минюсту РФ, в котором он оспаривал свой статус иноагента, РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* (признан в РФ иностранным агентом) в иске к Минюсту РФ, в котором он оспаривал свой статус иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Замоскворецкий районный суд Москвы
решил в удовлетворении исковых требований Ракши А.И.* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов, отказать", - говорится в сообщении.
В инстанции добавили, что с иском в суд Ракша* обратился в сентябре.
В реестр иностранных агентов его внесли в мае.
Как тогда сообщал Минюст, Ракша* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в распространении сообщений и материалов организации, признанной нежелательной в РФ
, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ