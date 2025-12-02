Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран - РИА Новости, 02.12.2025
11:09 02.12.2025
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран - РИА Новости, 02.12.2025
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
Верховный суд РФ будет сотрудничать с судебными органами других стран, заявил председатель суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ.
россия
игорь краснов
борьба с коррупцией в рф
россия
россия, игорь краснов, борьба с коррупцией в рф
Россия, Игорь Краснов, Борьба с коррупцией в РФ
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран

Краснов заявил, что ВС РФ будет сотрудничать с судебными органами других стран

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ будет сотрудничать с судебными органами других стран, заявил председатель суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ.
"Будет наращиваться взаимодействие с судебными органами других стран в сфере международно-правового сотрудничества, обмен лучшими практиками и опытом судопроизводства, а также распространение достижений отечественной судебной системы", - сказал он.
Одной из целей такого сотрудничества Краснов назвал изучение научных подходов, цифровых технологий, передовой международной практики.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде
РоссияИгорь КрасновБорьба с коррупцией в РФ
 
 
