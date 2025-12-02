https://ria.ru/20251202/sud-2059139702.html
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран - РИА Новости, 02.12.2025
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
Верховный суд РФ будет сотрудничать с судебными органами других стран, заявил председатель суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:09:00+03:00
2025-12-02T11:09:00+03:00
2025-12-02T11:09:00+03:00
россия
игорь краснов
борьба с коррупцией в рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20251202/krasnov-2059131533.html
россия
россия, игорь краснов, борьба с коррупцией в рф
Россия, Игорь Краснов, Борьба с коррупцией в РФ
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
Краснов заявил, что ВС РФ будет сотрудничать с судебными органами других стран