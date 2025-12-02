https://ria.ru/20251202/sud-2059123207.html
Краснов назначил нового главу Совета судей
Краснов назначил нового главу Совета судей - РИА Новости, 02.12.2025
Краснов назначил нового главу Совета судей
Новым главой Совета судей РФ стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:16:00+03:00
2025-12-02T10:16:00+03:00
2025-12-02T10:44:00+03:00
политика
россия
михаил птицын (мосгорсуд)
игорь краснов
виктор момотов
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
россия
Краснов назначил нового главу Совета судей
Новым главой Совета судей России стал Михаил Птицын