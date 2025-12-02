Рейтинг@Mail.ru
10:16 02.12.2025 (обновлено: 10:44 02.12.2025)
Новым главой Совета судей РФ стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей. РИА Новости, 02.12.2025
Краснов назначил нового главу Совета судей

Новым главой Совета судей России стал Михаил Птицын

© Фото : сайт Южного окружного военного судаМихаил Птицын
Михаил Птицын - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : сайт Южного окружного военного суда
Михаил Птицын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новым главой Совета судей РФ стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей.
"Решение о назначении Птицына принято", - сказал глава Верховного суда РФ Игорь Краснов.
На этом посту Птицын сменил Виктора Момотова, который подал в отставку после иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества.
