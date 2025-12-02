Рейтинг@Mail.ru
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:03 02.12.2025 (обновлено: 05:51 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/statuya-2059075460.html
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге - РИА Новости, 02.12.2025
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге
Актер Павел Деревянко рассказал РИА Новости, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге, и добавил, что ее установка была приурочена к выходу его нового... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:03:00+03:00
2025-12-02T05:51:00+03:00
шоубиз
таганрог
москва
павел деревянко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595660611_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_78cce265ade706c5ef8cf1661ab1de38.jpg
https://ria.ru/20251201/derevjanko-2058991511.html
https://ria.ru/20251118/kompaniya-2055760180.html
таганрог
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595660611_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b85f9f24c2e96f1d7924d496e3ed769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, москва, павел деревянко
Шоубиз, Таганрог, Москва, Павел Деревянко
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге

Деревянко рассказал, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Деревянко
Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Павел Деревянко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко рассказал РИА Новости, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге, и добавил, что ее установка была приурочена к выходу его нового фильма.
Ранее в городе появились листовки, на которых сообщалось, что 30 ноября на улице Котлостроительной, где жил актер, пройдет торжественное открытие статуи "самому знаменитому из ныне живущих таганрожцу — Павлу Деревянко". Статуя представляла из себя фигуру актера, установленную на постаменте, с "Оскаром" в руке. В понедельник днем, спустя сутки после открытия скульптуры, ее обнаружили лежащей на земле.
Статуя актера Деревянко в Таганроге - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром
Вчера, 17:20
"Это все весело и забавно. Эта статуя была привезена из Москвы в Таганрог в преддверии нашей премьеры "Семьянин", которая входит на экраны 4 декабря", — рассказал актер.
По его словам, это "нашло большой отклик в сердцах и умах" жителей города, и они активно приняли участие в установлении этого памятника. О том, что скульптура упала, Деревянко тоже сообщили.
"Такая вот народная любовь", — заключил актер.
Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Компания актера Деревянко задолжала почти 700 тысяч рублей
18 ноября, 15:52
 
ШоубизТаганрогМоскваПавел Деревянко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала