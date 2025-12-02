https://ria.ru/20251202/statuya-2059075460.html
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге - РИА Новости, 02.12.2025
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге
Актер Павел Деревянко рассказал РИА Новости, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге, и добавил, что ее установка была приурочена к выходу его нового... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:03:00+03:00
2025-12-02T01:03:00+03:00
2025-12-02T05:51:00+03:00
шоубиз
таганрог
москва
павел деревянко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595660611_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_78cce265ade706c5ef8cf1661ab1de38.jpg
https://ria.ru/20251201/derevjanko-2058991511.html
https://ria.ru/20251118/kompaniya-2055760180.html
таганрог
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595660611_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b85f9f24c2e96f1d7924d496e3ed769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, москва, павел деревянко
Шоубиз, Таганрог, Москва, Павел Деревянко
Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге
Деревянко рассказал, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко рассказал РИА Новости, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге, и добавил, что ее установка была приурочена к выходу его нового фильма.
Ранее в городе появились листовки, на которых сообщалось, что 30 ноября на улице Котлостроительной, где жил актер, пройдет торжественное открытие статуи "самому знаменитому из ныне живущих таганрожцу — Павлу Деревянко
". Статуя представляла из себя фигуру актера, установленную на постаменте, с "Оскаром" в руке. В понедельник днем, спустя сутки после открытия скульптуры, ее обнаружили лежащей на земле.
"Это все весело и забавно. Эта статуя была привезена из Москвы
в Таганрог
в преддверии нашей премьеры "Семьянин", которая входит на экраны 4 декабря", — рассказал актер.
По его словам, это "нашло большой отклик в сердцах и умах" жителей города, и они активно приняли участие в установлении этого памятника. О том, что скульптура упала, Деревянко тоже сообщили.
"Такая вот народная любовь", — заключил актер.