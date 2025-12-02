Деревянко прокомментировал инцидент с его статуей в Таганроге

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко рассказал РИА Новости, что знает об инциденте с его статуей в Таганроге, и добавил, что ее установка была приурочена к выходу его нового фильма.

По его словам, это "нашло большой отклик в сердцах и умах" жителей города, и они активно приняли участие в установлении этого памятника. О том, что скульптура упала, Деревянко тоже сообщили.