Глава Пентагона доложил Трампу о разработке F-47 и "Золотого купола" - РИА Новости, 02.12.2025
23:03 02.12.2025
Глава Пентагона доложил Трампу о разработке F-47 и "Золотого купола"
Глава Пентагона доложил Трампу о разработке F-47 и "Золотого купола"
2025
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Пентагона доложил Трампу о разработке F-47 и "Золотого купола"

Хегсет: разработка системы ПРО «Золотой купол» и истребителя F-47 продолжается

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что разработка системы ПРО "Золотой купол" и истребителя новейшего поколения F-47 продолжается.
«
"У меня только что были брифинги по "Золотому куполу" и F-47", - сказал глава Пентагона на заседании кабинета министров в Белом доме.
Хегсет не привел подробностей о стадии ведущихся работ.
По его словам, указанные разработки позволят США обеспечить и перестроить свою армию.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"
18 сентября, 08:36
 
