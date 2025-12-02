Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уроженцу Афганистана Рахманулле Лаканвалу, подозреваемому в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы, поданные офисом прокурора США Джанин Пирро.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
"Подозреваемому Рахманулле Лаканвалу во вторник в Верховном суде округа Колумбия были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, нападении с целью убийства с применением оружия и хранении огнестрельного оружия", - пишет газета.
По словам Пирро, по мере развития дела будут предъявлены дополнительные обвинения, правоохранительные органы продолжают расследование.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.