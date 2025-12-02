Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP - РИА Новости, 02.12.2025
22:34 02.12.2025
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP - РИА Новости, 02.12.2025
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP
Уроженцу Афганистана Рахманулле Лаканвалу, подозреваемому в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, предъявили обвинения в убийстве... РИА Новости, 02.12.2025
в мире, сша, афганистан, колумбия, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Колумбия, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение, пишет WP

WP: подозреваемому в нападении на нацгвардейцев предъявили обвинение в убийстве

© AP Photo / U.S. Attorney’s OfficeУроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / U.S. Attorney’s Office
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уроженцу Афганистана Рахманулле Лаканвалу, подозреваемому в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы, поданные офисом прокурора США Джанин Пирро.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
28 ноября, 05:41
"Подозреваемому Рахманулле Лаканвалу во вторник в Верховном суде округа Колумбия были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, нападении с целью убийства с применением оружия и хранении огнестрельного оружия", - пишет газета.
По словам Пирро, по мере развития дела будут предъявлены дополнительные обвинения, правоохранительные органы продолжают расследование.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Мемориал погибшей служащей нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Вашингтоне афганоамериканцы создали мемориал погибшей служащей нацгвардии
1 декабря, 23:26
 
В миреСШААфганистанКолумбияДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
