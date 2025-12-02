Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько человек рассматривал на пост главы ФРС - РИА Новости, 02.12.2025
22:24 02.12.2025
Трамп рассказал, сколько человек рассматривал на пост главы ФРС
Трамп рассказал, сколько человек рассматривал на пост главы ФРС
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп рассказал, сколько человек рассматривал на пост главы ФРС

Трамп заявил, что на пост главы ФРС рассматривались десять человек

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на пост главы ФРС рассматривались десять человек.
Ранее американский президент пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом".
"Я бы сказал, что мы, вероятно, рассмотрели человек десять, и Скотт (Бессент, глава минфина) собеседовал некоторых людей, которых я не знал, но он знал", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
