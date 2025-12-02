Рейтинг@Mail.ru
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.12.2025 (обновлено: 22:54 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ssha-2059368640.html
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:03:00+03:00
2025-12-02T22:54:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
наркотики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251129/tramp-2058621833.html
https://ria.ru/20251202/maduro-2059085441.html
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058744956.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, наркотики, наркокартели
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Наркотики, наркокартели
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп

Трамп заявил, что США готовы бить по наркоторговцам на суше

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море.
"Если понадобится, мы будем наносить удары и по суше так же, как наносим их по морю, а по морю сейчас почти ничего не поступает", — сказал он на заседании своего кабинета в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы, но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в Америку.
«

"Колумбия делает кокаин. У них есть предприятия по производству кокаина. И они продают кокаин нам. Мы за это "признательны" очень. Каждый, кто его делает и продает в нашей стране, может стать объектом атаки", — заключил Трамп.

Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Она подчеркнула, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.
По ее словам, Соединенные Штаты уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, ликвидировав 82 наркотеррориста, однако операция "только началась". Как утверждает Уилсон, такие удары соответствуют международному праву.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
Вчера, 03:22

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
30 ноября, 15:27
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАНаркотикинаркокартели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала