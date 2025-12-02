США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море.
"Если понадобится, мы будем наносить удары и по суше так же, как наносим их по морю, а по морю сейчас почти ничего не поступает", — сказал он на заседании своего кабинета в Белом доме.
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
«
"Колумбия делает кокаин. У них есть предприятия по производству кокаина. И они продают кокаин нам. Мы за это "признательны" очень. Каждый, кто его делает и продает в нашей стране, может стать объектом атаки", — заключил Трамп.
Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Она подчеркнула, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.
По ее словам, Соединенные Штаты уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, ликвидировав 82 наркотеррориста, однако операция "только началась". Как утверждает Уилсон, такие удары соответствуют международному праву.
Обострение между США и Венесуэлой
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.