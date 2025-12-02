США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море.

"Если понадобится, мы будем наносить удары и по суше так же, как наносим их по морю, а по морю сейчас почти ничего не поступает", — сказал он на заседании своего кабинета в Белом доме.

При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы , но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в Америку

« "Колумбия делает кокаин. У них есть предприятия по производству кокаина. И они продают кокаин нам. Мы за это "признательны" очень. Каждый, кто его делает и продает в нашей стране, может стать объектом атаки", — заключил Трамп.

Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Она подчеркнула, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.

По ее словам, Соединенные Штаты уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, ликвидировав 82 наркотеррориста, однако операция "только началась". Как утверждает Уилсон, такие удары соответствуют международному праву.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.