Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО
Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО
Президент США Дональд Трамп на является противником НАТО, заверил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:57:00+03:00
Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО
