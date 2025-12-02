Рейтинг@Mail.ru
Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО - РИА Новости, 02.12.2025
21:57 02.12.2025
Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО
Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО
в мире, европа, сша, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на является противником НАТО, заверил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Вы говорите про НАТО. Президент не против НАТО", – сказал Рубио в ходе заседания кабинета министров, напомнив про требование американского лидера повысить расходы на оборону до 5%.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
