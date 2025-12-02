Рейтинг@Mail.ru
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ssha-2059354866.html
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп
Значительную часть помощи Вашингтона Киев получил наличными, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:29:00+03:00
2025-12-02T20:29:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_0:267:4511:2804_1920x0_80_0_0_be3574882a0e1874237c559169fe77df.jpg
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_209:0:4302:3070_1920x0_80_0_0_df3c5c23f635ac6ba94c8b07bda9159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, дело миндича
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Дело Миндича
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп

Трамп: Украина получила значительную часть помощи наличными

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Значительную часть помощи Вашингтона Киев получил наличными, заявил президент США Дональд Трамп.
Заявление он сделал на фоне коррупционного скандала на Украине.
"Мы больше не участвуем в этой войне финансово. Байден раздал 350 миллиардов долларов, словно конфеты. Это колоссальная сумма денег, и большая ее часть - наличными, много - в виде оборудования", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
20 февраля, 06:02
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала