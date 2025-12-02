Трамп вновь заявил, что заслуживает Нобелевскую премию

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 02.12.2025 (обновлено: 21:10 02.12.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт, но не хочет быть жадным.
"Теперь говорят, что "если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию". А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте, подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую (разрешенную - ред.) войну. Но я не хочу. Я не хочу быть жадным", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в этом году награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщал, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Заседание кабинета администрации президента США Дональда Трампа. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
