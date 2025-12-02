https://ria.ru/20251202/ssha-2059354483.html
Трамп вновь заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Трамп вновь заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт, но не хочет быть жадным. РИА Новости, 02.12.2025
Трамп вновь заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
