Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
20:09 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. РИА Новости, 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп

Трамп заявил, что предложил Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом

Скотт Бессент
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом.
"Я говорил со Скоттом (Бессентом - ред.) о том, чтобы он взял эту работу, но он не хочет", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
Заседание кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп рассказал о целях американских пошлин
