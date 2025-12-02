https://ria.ru/20251202/ssha-2059349793.html
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. РИА Новости, 02.12.2025
Глава Минфина Бессент отказался возглавить ФРС, утверждает Трамп
Трамп заявил, что предложил Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом