Трамп рассказал о целях американских пошлин

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США используют пошлины как инструмент прекращения войн, это подчеркивает важность решения суда по их законности, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы ждем решения Верховного суда (в части законности пошлин - ред.), и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
8 апреля, 23:29