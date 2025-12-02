Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о целях американских пошлин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 02.12.2025 (обновлено: 20:13 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ssha-2059347522.html
Трамп рассказал о целях американских пошлин
Трамп рассказал о целях американских пошлин - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп рассказал о целях американских пошлин
ТРАМП: США ИСПОЛЬЗУЮТ ПОШЛИНЫ КАК "ИНСТРУМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙН", ЭТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИХ ЗАКОННОСТИ РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:00:00+03:00
2025-12-02T20:13:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350739_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_3d78846561bd2ba6fdf510918b7e8c6b.jpg
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0784b77e28e96abfa834055874b987cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
Трамп рассказал о целях американских пошлин

Трамп: США используют пошлины как инструмент прекращения войн

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТРАМП: США ИСПОЛЬЗУЮТ ПОШЛИНЫ КАК "ИНСТРУМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙН", ЭТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИХ ЗАКОННОСТИ
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала