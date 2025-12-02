https://ria.ru/20251202/ssha-2059347522.html
Трамп рассказал о целях американских пошлин
Трамп рассказал о целях американских пошлин - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп рассказал о целях американских пошлин
ТРАМП: США ИСПОЛЬЗУЮТ ПОШЛИНЫ КАК "ИНСТРУМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙН", ЭТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИХ ЗАКОННОСТИ РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:00:00+03:00
2025-12-02T20:00:00+03:00
2025-12-02T20:13:00+03:00
Трамп рассказал о целях американских пошлин
Трамп: США используют пошлины как инструмент прекращения войн