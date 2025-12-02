В США началось заседание кабинета администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал заседание своего кабинета в Белом доме на фоне визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, а также растущей напряженности вокруг Венесуэлы.

Как и прошлые мероприятия в данном формате текущая встреча проходит в открытом режиме с участием прессы, в ходе которого министры американского правительства получают возможность высказаться по текущей повестке работы их ведомств.