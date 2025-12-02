Рейтинг@Mail.ru
В США началось заседание кабинета администрации Трампа - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 02.12.2025 (обновлено: 20:05 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ssha-2059346430.html
В США началось заседание кабинета администрации Трампа
В США началось заседание кабинета администрации Трампа - РИА Новости, 02.12.2025
В США началось заседание кабинета администрации Трампа
Президент США Дональд Трамп начал заседание своего кабинета в Белом доме на фоне визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, а также растущей напряженности РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:58:00+03:00
2025-12-02T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
москва
венесуэла
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059347669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee85b228d81aa52c7fcbe45f86c7ea76.jpg
https://ria.ru/20251202/moskva-2059345105.html
сша
москва
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059347669_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4586beffb650010ebd92cf5afc162509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, венесуэла, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Москва, Венесуэла, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
В США началось заседание кабинета администрации Трампа

В Белом доме началось заседание кабинета администрации Трампа

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал заседание своего кабинета в Белом доме на фоне визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, а также растущей напряженности вокруг Венесуэлы.
Как и прошлые мероприятия в данном формате текущая встреча проходит в открытом режиме с участием прессы, в ходе которого министры американского правительства получают возможность высказаться по текущей повестке работы их ведомств.
Это уже девятое подобное заседание за время второго срока Трампа. Предыдущая встреча состоялась 9 октября.
Несмотря на то, что официальная повестка не была объявлена заранее, ожидается, что в ходе заседания Трамп и его министры обсудят текущие усилия по установлению мира на Украине, в которых участвует находящиеся в Москве спецпосланник Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также военные операции США против наркокартелей в Карибском море в связи с сообщениями, что военный министр Пит Хегсет якобы приказал "добивать" выживших при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф назвал Москву удивительным городом
Вчера, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМоскваВенесуэлаДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала