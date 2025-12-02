В США началось заседание кабинета администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал заседание своего кабинета в Белом доме на фоне визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, а также растущей напряженности вокруг Венесуэлы.
Как и прошлые мероприятия в данном формате текущая встреча проходит в открытом режиме с участием прессы, в ходе которого министры американского правительства получают возможность высказаться по текущей повестке работы их ведомств.
Это уже девятое подобное заседание за время второго срока Трампа. Предыдущая встреча состоялась 9 октября.
Несмотря на то, что официальная повестка не была объявлена заранее, ожидается, что в ходе заседания Трамп и его министры обсудят текущие усилия по установлению мира на Украине, в которых участвует находящиеся в Москве спецпосланник Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также военные операции США против наркокартелей в Карибском море в связи с сообщениями, что военный министр Пит Хегсет якобы приказал "добивать" выживших при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы.
