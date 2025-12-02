Пентагон уверен, что наносит удары именно по лодкам наркокурьеров

"Не хочу раскрывать врагу то, как мы наносим эти удары, но могу сказать без тени сомнения, что каждый из наших военных и гражданских юристов знает, что они (те, кто плывет в лодках - ред.) являются наркотеррористами", - сказала Уилсон на брифинге.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC 27 сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.