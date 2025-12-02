США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Администрация США обсуждает возможность расширить действующий миграционный запрет с 19 до примерно 30 стран после резонансного нападения на бойцов нацгвардии в Вашингтоне, сообщает во вторник телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
Собеседники телеканала подчеркнули, что решение находится на ранней стадии и состав списка может измениться.
Администрация США, уточняет CBS, связывает обсуждение новых мер с атакой в Вашингтоне, которую, предположительно, совершил гражданин Афганистана, въехавший в страну в сентябре 2021 года и получивший убежище в апреле этого года.
Тем временем власти США уже приостановили оформление виз и иммиграционных заявок для граждан Афганистана, заморозили рассмотрение всех дел об убежище и инициировали пересмотр грин-карт для выходцев из 19 стран, подпадающих под действующий запрет.
