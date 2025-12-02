США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS

Собеседники телеканала подчеркнули, что решение находится на ранней стадии и состав списка может измениться.

Тем временем власти США уже приостановили оформление виз и иммиграционных заявок для граждан Афганистана, заморозили рассмотрение всех дел об убежище и инициировали пересмотр грин-карт для выходцев из 19 стран, подпадающих под действующий запрет.