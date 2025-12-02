Рейтинг@Mail.ru
США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ssha-2059336642.html
США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS
США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS - РИА Новости, 02.12.2025
США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS
Администрация США обсуждает возможность расширить действующий миграционный запрет с 19 до примерно 30 стран после резонансного нападения на бойцов нацгвардии в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:18:00+03:00
2025-12-02T19:18:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_df1bd0ce5c558ef9dee0129dc73f9a48.jpg
https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
сша
вашингтон (штат)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан
США могут расширить миграционный запрет до 30 стран, сообщил CBS

CBS: США могут расширить миграционный запрет до 30 стран

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Администрация США обсуждает возможность расширить действующий миграционный запрет с 19 до примерно 30 стран после резонансного нападения на бойцов нацгвардии в Вашингтоне, сообщает во вторник телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
Собеседники телеканала подчеркнули, что решение находится на ранней стадии и состав списка может измениться.
Администрация США, уточняет CBS, связывает обсуждение новых мер с атакой в Вашингтоне, которую, предположительно, совершил гражданин Афганистана, въехавший в страну в сентябре 2021 года и получивший убежище в апреле этого года.
Тем временем власти США уже приостановили оформление виз и иммиграционных заявок для граждан Афганистана, заморозили рассмотрение всех дел об убежище и инициировали пересмотр грин-карт для выходцев из 19 стран, подпадающих под действующий запрет.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
 
В миреСШАВашингтон (штат)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала