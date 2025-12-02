https://ria.ru/20251202/ssha-2059276632.html
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима - РИА Новости, 02.12.2025
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес освобожден из американской тюрьмы строгого режима Хейзелтон 1 декабря 2025 года, выяснило РИА Новости из данных РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:55:00+03:00
2025-12-02T16:55:00+03:00
2025-12-02T17:02:00+03:00
в мире
сша
гондурас
хуан орландо эрнандес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059276345_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_904dcbace0cf059b3c2bad9c0ae40819.jpg
https://ria.ru/20251202/maduro-2059085441.html
сша
гондурас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059276345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f57ac4226b9a5e1f935a796cc7e1481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гондурас, хуан орландо эрнандес, дональд трамп
В мире, США, Гондурас, Хуан Орландо Эрнандес, Дональд Трамп
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
Трамп помиловал экс-президента Гондураса Эрнандеса