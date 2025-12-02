Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.12.2025 (обновлено: 17:02 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ssha-2059276632.html
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима - РИА Новости, 02.12.2025
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес освобожден из американской тюрьмы строгого режима Хейзелтон 1 декабря 2025 года, выяснило РИА Новости из данных РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:55:00+03:00
2025-12-02T17:02:00+03:00
в мире
сша
гондурас
хуан орландо эрнандес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059276345_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_904dcbace0cf059b3c2bad9c0ae40819.jpg
https://ria.ru/20251202/maduro-2059085441.html
сша
гондурас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059276345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f57ac4226b9a5e1f935a796cc7e1481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гондурас, хуан орландо эрнандес, дональд трамп
В мире, США, Гондурас, Хуан Орландо Эрнандес, Дональд Трамп
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима

Трамп помиловал экс-президента Гондураса Эрнандеса

© Getty Images / Sean GallupХуан Орландо Эрнандес
Хуан Орландо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Хуан Орландо Эрнандес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес освобожден из американской тюрьмы строгого режима Хейзелтон 1 декабря 2025 года, выяснило РИА Новости из данных федерального реестра Бюро тюрем США.
"Имя: Хуан Орландо Эрнандес. Регистрационный номер: 91441-054. Возраст: 57... Дата освобождения: 01.12.2025. Тюрьма: Хейзелтон", - сказано в реестре.
Эрнандеса приговорили к 45 годам тюрьмы в 2024 году по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и оборотом огнестрельного оружия. По данным прокуратуры, Эрнандес, который руководил центральноамериканским государством в 2014-2022 годах, причастен к попытке ввоза в США по меньшей мере 400 тонн кокаина.
Жена Эрнандеса Мария Гарсия сообщила в соцсети Х, что он освобожден по помилованию, предоставленному президентом США Дональдом Трампом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
Вчера, 03:22
 
В миреСШАГондурасХуан Орландо ЭрнандесДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала