Венесуэла получила от США запрос на возобновление авиарейсов, сообщили СМИ
Авиавласти Венесуэлы сообщили, что получили от США запрос на возобновление рейсов для венесуэльских мигрантов, сообщает телеканал VTV со ссылкой на заявление. РИА Новости, 02.12.2025
