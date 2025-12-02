Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла получила от США запрос на возобновление авиарейсов, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
16:44 02.12.2025
Венесуэла получила от США запрос на возобновление авиарейсов, сообщили СМИ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Авиавласти Венесуэлы сообщили, что получили от США запрос на возобновление рейсов для венесуэльских мигрантов, сообщает телеканал VTV со ссылкой на заявление.
"Авиационные власти Венесуэлы сообщают, что получили запрос от правительства США на возобновление... рейсов для венесуэльских мигрантов из США в Венесуэлу", - говорится в сообщении в Telegram-канале VTV.
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле
Вчера, 04:10
 
