02.12.2025
16:26 02.12.2025
Трамп работает до 12 часов в сутки, пишет NYP
Трамп работает до 12 часов в сутки, пишет NYP - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп работает до 12 часов в сутки, пишет NYP
Президент США Дональд Трамп работает до 12 часов в сутки вопреки утверждениям авторов материала New York Times об обратном, пишет газета New York Post со... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сеймур херш
https://ria.ru/20251202/tramp-2059261862.html
сша
в мире, сша, дональд трамп, сеймур херш
В мире, США, Дональд Трамп, Сеймур Херш
Трамп работает до 12 часов в сутки, пишет NYP

NYP: Трамп работает до 12 часов в сутки

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп работает до 12 часов в сутки вопреки утверждениям авторов материала New York Times об обратном, пишет газета New York Post со ссылкой на документы Белого дома.
Ранее New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания".
Белый дом предоставил New York Post свои материалы после публикации газетой New York Times статьи 25 ноября, в которой заявлялось о "признаках усталости" Трампа. "Белый дом принял необычное решение обнародовать эти записи, чтобы опровергнуть утверждения о том, что 79-летний Трамп с возрастом теряет работоспособность", - сообщается в материале.
"Неопубликованные ранее "частные записи" охватывают 10 рабочих дней с 12 по 25 ноября - день, когда вышла статья (New York - ред.) Times - и показывают, что президент работал примерно по 50 часов в неделю, не считая официальных обязанностей, которые он мог исполнять по выходным", - говорится в публикации.
New York Post отмечает, что в документах не указаны звонки по мобильной связи в неурочное время или публикации в соцсетях, которые Трамп имеет свойство размещать после рабочего дня.
Газета также обращает внимание, что, согласно документам, 12 ноября, когда официально завершилась приостановка работы американского правительства, Трамп провел суммарно 32 встречи и телефонных разговора с подчиненными, конгрессменами и бизнесменами.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
В середине ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов. Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме при этом ранее утверждал, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов
В мире США Дональд Трамп Сеймур Херш
 
 
