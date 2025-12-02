Трамп работает до 12 часов в сутки, пишет NYP

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп работает до 12 часов в сутки вопреки утверждениям авторов материала New York Times об обратном, пишет газета Президент США Дональд Трамп работает до 12 часов в сутки вопреки утверждениям авторов материала New York Times об обратном, пишет газета New York Post со ссылкой на документы Белого дома.

Ранее New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания".

Белый дом предоставил New York Post свои материалы после публикации газетой New York Times статьи 25 ноября, в которой заявлялось о "признаках усталости" Трампа. "Белый дом принял необычное решение обнародовать эти записи, чтобы опровергнуть утверждения о том, что 79-летний Трамп с возрастом теряет работоспособность", - сообщается в материале.

"Неопубликованные ранее "частные записи" охватывают 10 рабочих дней с 12 по 25 ноября - день, когда вышла статья (New York - ред.) Times - и показывают, что президент работал примерно по 50 часов в неделю, не считая официальных обязанностей, которые он мог исполнять по выходным", - говорится в публикации.

New York Post отмечает, что в документах не указаны звонки по мобильной связи в неурочное время или публикации в соцсетях, которые Трамп имеет свойство размещать после рабочего дня.

Газета также обращает внимание, что, согласно документам, 12 ноября, когда официально завершилась приостановка работы американского правительства, Трамп провел суммарно 32 встречи и телефонных разговора с подчиненными, конгрессменами и бизнесменами.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.

В середине ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов. Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.