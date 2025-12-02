Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле - РИА Новости, 02.12.2025
13:53 02.12.2025
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле
Кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:53:00+03:00
2025-12-02T13:53:00+03:00
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле

Песков: в составе американской делегации будет Уиткофф, Кушнер и переводчик

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле больше никого не будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, больше не будет. Переводчик", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто из американских представителей, кроме Уиткоффа и Кушнера, будет присутствовать на встрече с Путиным.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал время встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 13:47
 
