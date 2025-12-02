https://ria.ru/20251202/ssha-2059195558.html
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле - РИА Новости, 02.12.2025
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле
Кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
сша
украина
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
Песков назвал состав американской делегации на переговорах в Кремле
Песков: в составе американской делегации будет Уиткофф, Кушнер и переводчик