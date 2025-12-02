https://ria.ru/20251202/ssha-2059183097.html
Американский сенатор предложил запретить двойное гражданство
Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено внес в сенат законопроект о запрете двойного гражданства в США.
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено внес в сенат законопроект о запрете двойного гражданства в США.
"Сегодня сенатор Берни Морено внес законопроект от 2025 года об исключительном характере гражданства, предполагающий, что у граждан США
должно быть только и исключительно гражданство США", - говорится в публикации на сайте
сенатора.
Согласно документу, у лиц, владеющих двойным гражданством, может возникнуть конфликт интересов, а также остро встать вопрос преданности государству. Отмечается, что запрет двойного гражданства отвечает национальным интересам США.
По предложению сенатора, если гражданин США принимает гражданство другой страны, то он автоматически отказывается от американского. Те, кто уже имеет двойное гражданство, должны будут в течение одного года со дня вступления закона в силу отказаться от одного из двух гражданств. В противном случае будет считаться, что лицо добровольно отказалось от гражданства США.