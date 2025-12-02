Американский сенатор предложил запретить двойное гражданство

По предложению сенатора, если гражданин США принимает гражданство другой страны, то он автоматически отказывается от американского. Те, кто уже имеет двойное гражданство, должны будут в течение одного года со дня вступления закона в силу отказаться от одного из двух гражданств. В противном случае будет считаться, что лицо добровольно отказалось от гражданства США.