МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы отказаться от помощи Киеву на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине и заявлений министра финансов США Скотта Бессента о бесполезности многочисленных санкций против России, пишет старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины", — считает Вайхерт.
Обозреватель отметил двойные стандарты в антироссийской стратегии, поскольку ЕС стремится задушить ее экономику, но в то же время закупает ее энергоносители.
"Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла", — заявил Вайхерт.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
