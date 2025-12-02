Рейтинг@Mail.ru
"Они готовятся". СМИ рассказали об ударе США по Украине
12:51 02.12.2025
"Они готовятся". СМИ рассказали об ударе США по Украине
"Они готовятся". СМИ рассказали об ударе США по Украине
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы отказаться от помощи Киеву на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине и заявлений министра финансов США Скотта Бессента о бесполезности многочисленных санкций против России, пишет старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины", — считает Вайхерт.
Обозреватель отметил двойные стандарты в антироссийской стратегии, поскольку ЕС стремится задушить ее экономику, но в то же время закупает ее энергоносители.
"Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла", — заявил Вайхерт.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
