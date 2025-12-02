Рейтинг@Mail.ru
Нелегалам в США предложили тысячу долларов за отъезд из страны - РИА Новости, 02.12.2025
11:26 02.12.2025
Нелегалам в США предложили тысячу долларов за отъезд из страны
Нелегалам в США предложили тысячу долларов за отъезд из страны
в мире
сша
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США
Нелегалам в США предложили тысячу долларов за отъезд из страны

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (DHS) предлагает нелегальным мигрантам в рамках "предпраздничной акции" вернуться на родину и получить за это тысячу долларов.
В видео, опубликованном DHS в соцсети X, ведомство предлагает мигрантам скачать на телефон специальное приложение и заполнить в нем личные данные. После этого министерство внутренней безопасности обещает подготовить документы для перелета и выплатить мигранту тысячу долларов по его возвращении в родную страну.
"Воспользуйтесь лучшим предложением сезона - бесплатный полет домой и тысяча долларов", - говорится в видеозаписи, оформленной в стиле рекламного ролика.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
