СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США еще летом предполагали, что Россия должна получить обратно замороженные активы после подписания мирного плана по Украине, утверждает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

"Когда летом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан посетил Вашингтон, чиновники США недвусмысленно заявили ему, что планируют вернуть активы России после подписания любого мирного плана", — говорится в публикации.

В ноябре эта тема возникла после появления мирного плана Дональда Трампа. Причем этот пункт "стал источником напряжения", а европейские чиновники разозлились из-за того, что США заберут себе часть активов, а остальное отдадут России, отмечает Politico.

Что говорится по этому поводу в последней, сокращенной версии плана, европейские чиновники не знают, добавило издание.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии . За счет дохода от замороженных средств Евросоюз финансирует Киев — с января по ноябрь сумма составила 18,1 миллиарда евро.

Тем не менее Брюссель , обещавший помогать Украине так долго, как потребуется, исчерпал все ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".