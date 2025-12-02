Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
11:23 02.12.2025 (обновлено: 12:36 02.12.2025)
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
в мире
россия
украина
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам

Politico: США передали ЕС, что при урегулировании РФ должна получить свои активы

Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США еще летом предполагали, что Россия должна получить обратно замороженные активы после подписания мирного плана по Украине, утверждает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
"Когда летом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан посетил Вашингтон, чиновники США недвусмысленно заявили ему, что планируют вернуть активы России после подписания любого мирного плана", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Страны ЕС не хотят делить риски по российским активам, заявил МИД Бельгии
1 декабря, 20:08
В ноябре эта тема возникла после появления мирного плана Дональда Трампа. Причем этот пункт "стал источником напряжения", а европейские чиновники разозлились из-за того, что США заберут себе часть активов, а остальное отдадут России, отмечает Politico.
Что говорится по этому поводу в последней, сокращенной версии плана, европейские чиновники не знают, добавило издание.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии. За счет дохода от замороженных средств Евросоюз финансирует Киев — с января по ноябрь сумма составила 18,1 миллиарда евро.
Тем не менее Брюссель, обещавший помогать Украине так долго, как потребуется, исчерпал все ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В Кремле неоднократно называли заморозку российских активов воровством. В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
30 ноября, 06:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
