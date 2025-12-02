В США призвали закрыть въезд из стран, наводняющих Штаты "убийцами"

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что после встречи с американским президентом Дональдом Трампом рекомендует ввести полный запрет на въезд в Соединенные Штаты из государств, которые якобы наводняют страну "убийцами, паразитами и любителями халявы".

Ноэм 17 января, будучи кандидатом на пост министра внутренней безопасности, пообещала в случае утверждения в должности немедленно начать выдворять с американской территории мигрантов, имеющих уголовное прошлое, а также запретить въезд иностранцам, осужденных за изнасилования и убийства. Трамп в понедельник предложил концепцию "обратной миграции", когда люди покидают Штаты.

"Я только что встречалась с президентом. Я рекомендую ввести полный запрет на въезд из каждой чертовой страны, которая наводняет нашу нацию убийцами, паразитами и любителями халявы", - написала министр в соцсети Х

Ноэм не уточнила, о каких государствах идет речь.

"Наши предки построили эту нацию кровью, потом и непреклонной любовью к свободе не для того, чтобы иностранные захватчики убивали наших героев, высасывали наши с трудом заработанные налоги или отнимали льготы, причитающиеся американцам", - добавила министр.

Новая волна критики на мигрантов обрушилась в США после атаки на нацгвардейцев у Белого дома.

Уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт . В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа , среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.

Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метрах от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.

Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.