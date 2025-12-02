Рейтинг@Mail.ru
В США призвали закрыть въезд из стран, наводняющих Штаты "убийцами" - РИА Новости, 02.12.2025
04:59 02.12.2025
В США призвали закрыть въезд из стран, наводняющих Штаты "убийцами"
В США призвали закрыть въезд из стран, наводняющих Штаты "убийцами"
В США призвали закрыть въезд из стран, наводняющих Штаты "убийцами"

Ноэм призвала закрыть въезд из стран, наводняющих США убийцами и паразитами

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что после встречи с американским президентом Дональдом Трампом рекомендует ввести полный запрет на въезд в Соединенные Штаты из государств, которые якобы наводняют страну "убийцами, паразитами и любителями халявы".
Ноэм 17 января, будучи кандидатом на пост министра внутренней безопасности, пообещала в случае утверждения в должности немедленно начать выдворять с американской территории мигрантов, имеющих уголовное прошлое, а также запретить въезд иностранцам, осужденных за изнасилования и убийства. Трамп в понедельник предложил концепцию "обратной миграции", когда люди покидают Штаты.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Нелегалы мешают достижению "американской мечты", заявил Вэнс
30 октября, 03:37
"Я только что встречалась с президентом. Я рекомендую ввести полный запрет на въезд из каждой чертовой страны, которая наводняет нашу нацию убийцами, паразитами и любителями халявы", - написала министр в соцсети Х.
Ноэм не уточнила, о каких государствах идет речь.
"Наши предки построили эту нацию кровью, потом и непреклонной любовью к свободе не для того, чтобы иностранные захватчики убивали наших героев, высасывали наши с трудом заработанные налоги или отнимали льготы, причитающиеся американцам", - добавила министр.
Новая волна критики на мигрантов обрушилась в США после атаки на нацгвардейцев у Белого дома.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
4 октября, 04:47
Уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт. В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.
Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метрах от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям 29 ноября подчеркнула, что бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, масштаб которого "невозможно переоценить". Газета New York Post со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов в том же день написала, что более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в Штаты с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам, заявил Трамп
2 октября, 15:04
 
В миреАфганистанСШАФорт-УэртДональд ТрампКаролин ЛевиттДжо Байден
 
 
