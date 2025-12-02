Рейтинг@Mail.ru
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ssha-2059087032.html
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле - РИА Новости, 02.12.2025
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер пригрозил не дать американскому президенту Дональду Трампу разместить силы Штатов в Венесуэле, если он примет такое... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T04:10:00+03:00
2025-12-02T04:10:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
чак шумер
дональд трамп
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_77e2d4276d770a53785d8f81ace4e862.jpg
https://ria.ru/20251112/ssha-2054368146.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054071807.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40e6015996381b6eda22d18b2d8433ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, чак шумер, дональд трамп, николас мадуро, оон, международная организация гражданской авиации, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Чак Шумер, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Международная организация гражданской авиации, NBC
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле

Шумер пригрозил не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер пригрозил не дать американскому президенту Дональду Трампу разместить силы Штатов в Венесуэле, если он примет такое решение.
Американский лидер 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В американском сенате предложили сменить лидера демократов
12 ноября, 03:40
"Если Дональд Трамп продолжит свои действия против Венесуэлы, мы немедленно заблокируем резолюцией о военных полномочиях размещение сил США в Венесуэле", - написал Шумер в соцсети Х.
Лидер демократов в сенате подчеркнул, что полномочия объявлять войны принадлежат исключительно конгрессу.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант
11 ноября, 04:33
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасЧак ШумерДональд ТрампНиколас МадуроООНМеждународная организация гражданской авиацииNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала