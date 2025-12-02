В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер пригрозил не дать американскому президенту Дональду Трампу разместить силы Штатов в Венесуэле, если он примет такое решение.
Американский лидер 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
"Если Дональд Трамп продолжит свои действия против Венесуэлы, мы немедленно заблокируем резолюцией о военных полномочиях размещение сил США в Венесуэле", - написал Шумер в соцсети Х.
Лидер демократов в сенате подчеркнул, что полномочия объявлять войны принадлежат исключительно конгрессу.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
