Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа
03:49 02.12.2025 (обновлено: 05:46 02.12.2025)
Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа
Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа

Научный сотрудник ВШЭ Сокольщик призвал США оказать давление на Украину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, а далее можно думать о планировании встречи лидеров России и США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше, безусловно, это встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится", — считает Сокольщик.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:46
Эксперт считает, что Киеву в данном случае придется согласиться на то, что решат американцы, поскольку Украина сейчас не является самостоятельной страной: у них нет ресурсов, деньги могут скоро кончиться, а фронт "посыпется", если США отключат военные спутники.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа
Вчера, 13:17
 
