Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, а далее можно думать о планировании встречи лидеров России и США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.