Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, а далее можно думать о планировании встречи лидеров России и США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше, безусловно, это встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится", — считает Сокольщик.
Эксперт считает, что Киеву в данном случае придется согласиться на то, что решат американцы, поскольку Украина сейчас не является самостоятельной страной: у них нет ресурсов, деньги могут скоро кончиться, а фронт "посыпется", если США отключат военные спутники.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.