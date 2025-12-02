Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Украина на переговорах не достигли прогресса по теме территорий
01:29 02.12.2025 (обновлено: 05:49 02.12.2025)
СМИ: США и Украина на переговорах не достигли прогресса по теме территорий
СМИ: США и Украина на переговорах не достигли прогресса по теме территорий

© Фото : Rustem Umerov/TelegramПереговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Rustem Umerov/Telegram
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому США плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник.
По информации неназванного собеседника ABC, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, замороженные российские активы, а также возможные выборы на Украине. При этом отмечается, что по территориальному вопросу, "признаков прогресса не наблюдалось".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Белом доме оценили переговоры США и Украины во Флориде
Вчера, 22:22
"Украина не готова уступать территории", — говорится в материале телеканала.
В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую — секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня.
Митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Абсолютное большинство украинцев выступает за переговоры, сообщает источник
Вчера, 21:36

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде
Вчера, 12:44
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
