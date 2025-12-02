Путин отметил важность финансирования бизнес-идей в регионах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Важно, чтобы средства банков, их прибыль и сбережения граждан и компаний направлялись на воплощение бизнес-идей не только в мегаполисах, а во всех регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".