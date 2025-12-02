https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059212965.html
Минобороны прокомментировало освобождение Зеленого Гая
Минобороны прокомментировало освобождение Зеленого Гая
Освобождение Зелёного Гая в Запорожской области создало критическое положение для подразделений ВСУ, которых командование не успело отвести с занимаемых... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минобороны: освобождение Зеленого Гая создало критическое положение для ВСУ