Минобороны прокомментировало освобождение Зеленого Гая - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 02.12.2025 (обновлено: 14:57 02.12.2025)
Минобороны прокомментировало освобождение Зеленого Гая
Освобождение Зелёного Гая в Запорожской области создало критическое положение для подразделений ВСУ, которых командование не успело отвести с занимаемых... РИА Новости, 02.12.2025
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Освобождение Зелёного Гая в Запорожской области создало критическое положение для подразделений ВСУ, которых командование не успело отвести с занимаемых позиций, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Освобождение Зелёного Гая создало критическое положение для подразделений противника, которых командование ВСУ не успело отвести с занимаемых позиций. Оборона ВСУ в этом районе утратила целостность и свелась к нескольким разобщённым огневым точкам. Достигнутый рубеж позволяет развивать наступление", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Зелёный Гай в Запорожской области, об этом ранее сообщило министерство обороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
