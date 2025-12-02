Минобороны прокомментировало освобождение Зеленого Гая

«

"Освобождение Зелёного Гая создало критическое положение для подразделений противника, которых командование ВСУ не успело отвести с занимаемых позиций. Оборона ВСУ в этом районе утратила целостность и свелась к нескольким разобщённым огневым точкам. Достигнутый рубеж позволяет развивать наступление", - говорится в сообщении российского военного ведомства.