https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059098915.html
ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ в Харьковской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена в Харьковской области, ликвидирован офицер ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:50:00+03:00
2025-12-02T07:50:00+03:00
2025-12-02T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
https://ria.ru/20251202/naemniki-2059097966.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6db7d9429af56af9fc0bbba6b00a6029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили ДРГ ВСУ западнее Лимана в Харьковской области