Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра - РИА Новости, 02.12.2025
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра
2 дек 2025
2025-12-02T06:08:00+03:00
2025-12-02T06:08:00+03:00
2025-12-02T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российский отряд спеназа "Анвар" объявил охоту на элитные подразделения украинских сил беспилотных систем, в том числе из группы Мадьяра, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Непома.
"Нам передавали данные, что заехала группа Мадьяра. Потом это подтвердилось у нас видеоперехватом. Имя оператора и команды Мадьяра были — F-16 у них и F-12 <…> Я так понял, что это их группа", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российские бойцы постоянно вычисляют пункты управления дронами, особенно "Бабой-ягой" — тяжелым ударным гексакоптером.
"Это прям первостепенная цель. Мы сразу оперативно действуем, чтобы застать их на этом месте, чтобы противник не успел оттуда спешиться. Перехватываем их и работаем", — добавил оператор.
Отряд "Анвар" действует в интересах группировки "Север". Приоритетной целью для расчетов ударных FPV-дронов стали пехота и техника ВСУ, уничтожаются также логистика, узлы связи, антенны связи, электрогенераторы и другие цели.