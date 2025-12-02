Рейтинг@Mail.ru
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 02.12.2025 (обновлено: 09:22 02.12.2025)
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра

Российский спецназ "Анвар" объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российский отряд спеназа "Анвар" объявил охоту на элитные подразделения украинских сил беспилотных систем, в том числе из группы Мадьяра, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Непома.
"Нам передавали данные, что заехала группа Мадьяра. Потом это подтвердилось у нас видеоперехватом. Имя оператора и команды Мадьяра были — F-16 у них и F-12 <…> Я так понял, что это их группа", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российские бойцы постоянно вычисляют пункты управления дронами, особенно "Бабой-ягой" — тяжелым ударным гексакоптером.
"Это прям первостепенная цель. Мы сразу оперативно действуем, чтобы застать их на этом месте, чтобы противник не успел оттуда спешиться. Перехватываем их и работаем", — добавил оператор.
Отряд "Анвар" действует в интересах группировки "Север". Приоритетной целью для расчетов ударных FPV-дронов стали пехота и техника ВСУ, уничтожаются также логистика, узлы связи, антенны связи, электрогенераторы и другие цели.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
