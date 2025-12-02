Спецназ ВС России объявил охоту на расчеты БПЛА группы Мадьяра

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российский отряд спеназа "Анвар" объявил охоту на элитные подразделения украинских сил беспилотных систем, в том числе из группы Мадьяра , рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Непома.

"Нам передавали данные, что заехала группа Мадьяра. Потом это подтвердилось у нас видеоперехватом. Имя оператора и команды Мадьяра были — F-16 у них и F-12 <…> Я так понял, что это их группа", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские бойцы постоянно вычисляют пункты управления дронами, особенно "Бабой-ягой" — тяжелым ударным гексакоптером.

"Это прям первостепенная цель. Мы сразу оперативно действуем, чтобы застать их на этом месте, чтобы противник не успел оттуда спешиться. Перехватываем их и работаем", — добавил оператор.