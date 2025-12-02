Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками
02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 02.12.2025
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками
Расчет ударных беспилотников (БПЛА) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временного размещения (ПВД) ВСУ с 10 укрывшимися в нем украинскими боевиками,... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками

Расчет БПЛА уничтожил пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников (БПЛА) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временного размещения (ПВД) ВСУ с 10 укрывшимися в нем украинскими боевиками, сообщили журналистам в Минобороны России.
В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра было выявлено регулярное передвижение военнослужащих украинских формирований, которые постоянно укрывались в одном из домов частного сектора.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован
05:05
"Расчету ударных БПЛА группировки войск "Днепр" поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной на правом берегу Днепра цели. Оператор с позывным "Рысь" принял решение нанести удар по крыше выявленного ПВД украинских боевиков, с целью обрушить её и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчета методично уничтожили ПВД ВСУ с помощью FPV-дронов. Потери противника составили до 10 военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели.
Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем продолжают наносить огневое поражение ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Несмотря на сложные метеоусловия и противодействие вражеских систем РЭБ, военнослужащие ежедневно выполняют поставленные командованием задачи и уничтожают пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)РоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
