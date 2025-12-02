ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками

ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников (БПЛА) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временного размещения (ПВД) ВСУ с 10 укрывшимися в нем украинскими боевиками, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Расчету ударных БПЛА группировки войск "Днепр" поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной на правом берегу Днепра цели. Оператор с позывным "Рысь" принял решение нанести удар по крыше выявленного ПВД украинских боевиков, с целью обрушить её и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчета методично уничтожили ПВД ВСУ с помощью FPV-дронов. Потери противника составили до 10 военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.