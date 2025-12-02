Рейтинг@Mail.ru
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.12.2025 (обновлено: 05:17 02.12.2025)
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован - РИА Новости, 02.12.2025
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован
Расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован

Над Гуляйполем распространили листовки, сообщающие ВСУ, что город заблокирован

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, в них говорится, что город заблокирован, сообщили в Минобороны России.
"Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" произвели пуски агитационными боеприпасами по позициям гарнизона ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. Снаряды развернули над городом пачки листовок, адресованных украинским военнослужащим и призывающих покинуть населенный пункт либо сдаться", — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаваться
Вчера, 05:03
Положение украинских подразделений, оказавшихся под угрозой охвата в городе, ухудшается, перспектив дальнейшего сопротивления, говорится в листовках.
В ведомстве объяснили, что применение боеприпасов с листовками рассматривается как дополнительное средство, побуждающее гарнизон ВСУ использовать предусмотренные международным гуманитарным правом варианты выхода из боя — организованный отход или сдачу в плен.
"Подумай! Посмотри на карту — на ней реальная обстановка. Гуляйполе находится под огневым контролем ВС РФ. Любые попытки отразить удар бессмысленны — вас ожидает только смерть. У тебя есть только один шанс выжить: сложить оружие или покинуть позиции. Ты нужен своим родным и близким целым и невредимым", — говорится в одной из листовок.
Участники акции в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста
28 ноября, 17:23
Внизу листовки расположен QR-код.
На ее обратной стороне изображена карта с логотипом украинского сайта Deep state, отслеживающего линию фронта, и надпись на украинском языке: "Гуляйполе заблокировано. Беги, пока можешь".
На другом варианте листовки изображена похожая карта и написано: "Солдат ВСУ, беги или сдавайся. Останешься в городе — погибнешь".
"Ваша смерть в городе, который всё равно сдадут, бессмысленна", — сказано на обороте листовки.
Командующий "Востоком" Андрей Иванаев накануне доложил президенту России Владимиру Путину, посетившему один из пунктов управления Объединенной группировки войск, о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области, бывший административный центр Гуляйпольского района, расположен в 98 километрах от Запорожья.

Российский снайпер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе
Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
