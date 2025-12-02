Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, в них говорится, что город заблокирован, сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" произвели пуски агитационными боеприпасами по позициям гарнизона ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области . Снаряды развернули над городом пачки листовок, адресованных украинским военнослужащим и призывающих покинуть населенный пункт либо сдаться", — говорится в сообщении.

Положение украинских подразделений, оказавшихся под угрозой охвата в городе, ухудшается, перспектив дальнейшего сопротивления, говорится в листовках.

В ведомстве объяснили, что применение боеприпасов с листовками рассматривается как дополнительное средство, побуждающее гарнизон ВСУ использовать предусмотренные международным гуманитарным правом варианты выхода из боя — организованный отход или сдачу в плен.

"Подумай! Посмотри на карту — на ней реальная обстановка. Гуляйполе находится под огневым контролем ВС РФ. Любые попытки отразить удар бессмысленны — вас ожидает только смерть. У тебя есть только один шанс выжить: сложить оружие или покинуть позиции. Ты нужен своим родным и близким целым и невредимым", — говорится в одной из листовок.

Внизу листовки расположен QR-код.

На ее обратной стороне изображена карта с логотипом украинского сайта Deep state, отслеживающего линию фронта, и надпись на украинском языке: "Гуляйполе заблокировано. Беги, пока можешь".

На другом варианте листовки изображена похожая карта и написано: "Солдат ВСУ, беги или сдавайся. Останешься в городе — погибнешь".

"Ваша смерть в городе, который всё равно сдадут, бессмысленна", — сказано на обороте листовки.

Командующий "Востоком" Андрей Иванаев накануне доложил президенту России Владимиру Путину, посетившему один из пунктов управления Объединенной группировки войск, о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области . Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.