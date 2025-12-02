Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 02.12.2025
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой - РИА Новости, 02.12.2025
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой
Бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ провели целую спецоперацию, чтобы эвакуировать с передовых позиций в... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой

Бойцы "Ахмата" провели целую спецоперацию, чтоб достать двух раненых с передовой

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 дек - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ провели целую спецоперацию, чтобы эвакуировать с передовых позиций в Харьковской области двух тяжелораненых бойцов, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа с позывным "Ваха".
"Один из бойцов получил тяжелое ранение ноги после обстрела. Сперва один был ранен после "прилета", а потом уже, когда эвакуация подъехала, зная, что мы подъедем, (ВСУ - ред.) закидали тропы "лепестками" (противопехотная мина - ред.)", - рассказал "Ваха".
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
01:12
Он уточнил, что во время эвакуации еще один боец был ранен, и чтобы спасти двух человек, было принято решение вместе со смежными подразделениями обеспечить максимально безопасный выход.
"Мы работали (из миномета - ред.), и союзников тоже попросили, они тоже прикрывали нас, и наши FPV тоже работали... Но, зная, что у нас есть "трехсотые" (раненые - ред.), и они (ВСУ - ред.) активно работали - и "прилеты" были, и FPV", - рассказал "Ваха".
Он уточнил, что в целом операция по эвакуации бойцов продолжалась порядка полутора суток. По словам командира, все это время также на связи с группой были медики, которые давали рекомендации.
"Если человек ранение получил, мы все ляжем, но вытащим своего бойца, хоть "двухсотого" (убитого - ред.), хоть "трехсотого" (раненого - ред.), мы должны, это наша ответственность. Мы забираем своих", - рассказал "Ваха".
Он уточнил, что оба бойца остались живы и сейчас проходят реабилитацию.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Боец спас раненных сослуживцев под минометным огнем
Вчера, 00:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
