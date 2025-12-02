https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059087885.html
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой - РИА Новости, 02.12.2025
Командир "Ахмата" рассказал, как бойцы вытащили двух раненых с передовой
Бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ провели целую спецоперацию, чтобы эвакуировать с передовых позиций в... РИА Новости, 02.12.2025
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 дек - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ провели целую спецоперацию, чтобы эвакуировать с передовых позиций в Харьковской области двух тяжелораненых бойцов, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа с позывным "Ваха".
"Один из бойцов получил тяжелое ранение ноги после обстрела. Сперва один был ранен после "прилета", а потом уже, когда эвакуация подъехала, зная, что мы подъедем, (ВСУ
- ред.) закидали тропы "лепестками" (противопехотная мина - ред.)", - рассказал "Ваха".
Он уточнил, что во время эвакуации еще один боец был ранен, и чтобы спасти двух человек, было принято решение вместе со смежными подразделениями обеспечить максимально безопасный выход.
"Мы работали (из миномета - ред.), и союзников тоже попросили, они тоже прикрывали нас, и наши FPV тоже работали... Но, зная, что у нас есть "трехсотые" (раненые - ред.), и они (ВСУ - ред.) активно работали - и "прилеты" были, и FPV", - рассказал "Ваха".
Он уточнил, что в целом операция по эвакуации бойцов продолжалась порядка полутора суток. По словам командира, все это время также на связи с группой были медики, которые давали рекомендации.
"Если человек ранение получил, мы все ляжем, но вытащим своего бойца, хоть "двухсотого" (убитого - ред.), хоть "трехсотого" (раненого - ред.), мы должны, это наша ответственность. Мы забираем своих", - рассказал "Ваха".
Он уточнил, что оба бойца остались живы и сейчас проходят реабилитацию.