ВС России сбили дроны ВСУ, мешавшие им обслуживать РЭБ на передовой

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж гвардии сержанта российских Вооруженных Сил Александра Окулова сбил два украинских дрона, которые пытались помешать обслуживанию средств РЭБ на огневой позиции, рассказали в Минобороны РФ.

Окулов в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской на передовых позициях ремонтировал и обслуживал вооружение и военную технику, а также проверял наличие и работоспособность средств радиоэлектронной борьбы на передовых позициях.

В это время он обнаружил два приближающихся вражеских беспилотника. Окулов немедленно дал команду водителю и мастеру занять круговую оборону ремонтной машины и открыть огонь по вражеским дронам.

"В результате огневого воздействия беспилотники противника были уничтожены, а экипаж танкоремонтной мастерской успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники полка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря решительным и грамотным действиям сержанта необходимые ремонтные работы на огневой позиции были проведены, экипаж без потерь среди личного состава и техники вернулся в тыловой район.

Также ведомство сообщило о работе гвардии сержанта Михаила Красильникова. Он вёл воздушную разведку местности, чтобы найти скопление живой силы и техники противника в районе одного из населенных пунктов. Красильников обнаружил замаскированное гаубичное орудие, сразу передал данные о местонахождении дежурному пункту управления.