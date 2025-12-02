https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059076444.html
ВС России сбили дроны ВСУ, мешавшие им обслуживать РЭБ на передовой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж гвардии сержанта российских Вооруженных Сил Александра Окулова сбил два украинских дрона, которые пытались помешать обслуживанию средств РЭБ на огневой позиции, рассказали в Минобороны РФ.
Окулов в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской на передовых позициях ремонтировал и обслуживал вооружение и военную технику, а также проверял наличие и работоспособность средств радиоэлектронной борьбы на передовых позициях.
В это время он обнаружил два приближающихся вражеских беспилотника. Окулов немедленно дал команду водителю и мастеру занять круговую оборону ремонтной машины и открыть огонь по вражеским дронам.
"В результате огневого воздействия беспилотники противника были уничтожены, а экипаж танкоремонтной мастерской успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники полка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря решительным и грамотным действиям сержанта необходимые ремонтные работы на огневой позиции были проведены, экипаж без потерь среди личного состава и техники вернулся в тыловой район.
Также ведомство сообщило о работе гвардии сержанта Михаила Красильникова. Он вёл воздушную разведку местности, чтобы найти скопление живой силы и техники противника в районе одного из населенных пунктов. Красильников обнаружил замаскированное гаубичное орудие, сразу передал данные о местонахождении дежурному пункту управления.
Артиллерийский удар был нанесен в считаные минуты, подчеркнули в Минобороны РФ. Вражеское орудие было уничтожено, что подтвердил видеосигнал с беспилотника. Поставленная боевая задача была успешно выполнена, и это позволило штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и закрепиться на выгодных позициях.