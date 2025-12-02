Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили дроны ВСУ, мешавшие им обслуживать РЭБ на передовой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 02.12.2025
ВС России сбили дроны ВСУ, мешавшие им обслуживать РЭБ на передовой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России сбили дроны ВСУ, мешавшие им обслуживать РЭБ на передовой

Экипаж мастерской ВС РФ сбил дроны ВСУ, мешавшие обслуживанию РЭБ на передовой

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж гвардии сержанта российских Вооруженных Сил Александра Окулова сбил два украинских дрона, которые пытались помешать обслуживанию средств РЭБ на огневой позиции, рассказали в Минобороны РФ.
Окулов в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской на передовых позициях ремонтировал и обслуживал вооружение и военную технику, а также проверял наличие и работоспособность средств радиоэлектронной борьбы на передовых позициях.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
28 ноября, 16:34
В это время он обнаружил два приближающихся вражеских беспилотника. Окулов немедленно дал команду водителю и мастеру занять круговую оборону ремонтной машины и открыть огонь по вражеским дронам.
"В результате огневого воздействия беспилотники противника были уничтожены, а экипаж танкоремонтной мастерской успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники полка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря решительным и грамотным действиям сержанта необходимые ремонтные работы на огневой позиции были проведены, экипаж без потерь среди личного состава и техники вернулся в тыловой район.
Также ведомство сообщило о работе гвардии сержанта Михаила Красильникова. Он вёл воздушную разведку местности, чтобы найти скопление живой силы и техники противника в районе одного из населенных пунктов. Красильников обнаружил замаскированное гаубичное орудие, сразу передал данные о местонахождении дежурному пункту управления.
Артиллерийский удар был нанесен в считаные минуты, подчеркнули в Минобороны РФ. Вражеское орудие было уничтожено, что подтвердил видеосигнал с беспилотника. Поставленная боевая задача была успешно выполнена, и это позволило штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и закрепиться на выгодных позициях.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Вчера, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
