"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона
11:15 02.12.2025 (обновлено: 13:50 02.12.2025)
"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона
"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
европол
санкции в отношении россии
украина
франция
киев
"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона

Spectator: Макрона пугает мир на Украине из-за угрозы распространения оружия

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мира на Украине из-за угрозы нелегального распространения поставленного Киеву оружия в другие страны, пишет The Spectator.
"Есть еще одна причина, по которой Макрон обеспокоен перспективами мира на Украине. Эту тревогу разделяют и другие европейские лидеры", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
Обозреватель указал, что французы опасаются повторения событий после войн в бывшей Югославии, когда преступные организации легко приобретали оружие благодаря черным рынкам и применяли его на территории Западной Европы. Именно поэтому Макрон может не хотеть скорого наступления мира на Украине, считает автор.
The Telegraph со ссылкой на доклад Европола весной писала, что Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия.
Владимир Зеленский во время прибытия в Ирландию. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
Вчера, 09:28
 
