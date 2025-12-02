Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 января появится новый вид соцконтракта
02.12.2025
В России с 1 января появится новый вид соцконтракта
В России с 1 января появится новый вид соцконтракта - РИА Новости, 02.12.2025
В России с 1 января появится новый вид соцконтракта
Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА... РИА Новости, 02.12.2025
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России с 1 января появится новый вид соцконтракта

Полуянова: с 1 января появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта", — сказала Полуянова.
Парламентарий уточнила, что такой контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода.
По ее словам, размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Полуянова добавила, что данной выплатой также можно будет воспользоваться с целью обучения или повышения квалификации.
"Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек", — заключила она.
Социальный контракт — это соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую поддержку, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по социальному контракту можно направить на несколько целей: открытие бизнеса — до 350 тысяч рублей, развитие подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей, поиск работы или обучение — до 30 тысяч рублей.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
