В России с 1 января появится новый вид соцконтракта

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

"Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта", — сказала Полуянова.

Парламентарий уточнила, что такой контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода.

По ее словам, размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Полуянова добавила, что данной выплатой также можно будет воспользоваться с целью обучения или повышения квалификации.

"Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек", — заключила она.